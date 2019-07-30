Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bıçakçılığa 49 yıl önce başlayan Cuma ve Mustafa Alacalı kardeşler, yıllarca ustalarının yanında zorlu mesleklerinin bütün inceliklerini öğrendi.

Ahmet Başardı'nın 6 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından mesleklerini, işe başladıkları yer olan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik aynı dükkanda sürdüren kardeşler, nasırlı elleriyle binbir emek vererek ürettikleri "Ahmet" markalı bıçaklarla, ustalarına olan minnet borçlarını ödemeye çalışıyor.

Bıçak ustası 65 yaşındaki Cuma Alacalı, 1970 yılında Ahmet Başardı'nın yanında çıraklığa başladığını söyledi. Kendisini ve kardeşini zanaat sahibi yapan ustalarının emeklerini asla ödeyemeyeceklerini anlatan Alacalı, kardeşiyle birlikte yıllardır bıçak üreterek Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına sattıklarını, insanın geçmişini, nereden geldiğini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurguladı.

Alacalı, ustalarına her zaman dua ettiklerini söyleyerek, "Kendisinden Allah razı olsun ve mekanı cennet olsun. Bizleri yetiştirdi ve bir zanaat sahibi yaptı. Bizler de onun yetiştirdiği öğrencileri olarak mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz. Meslekte hiç para kazanmadığımız zamanlar da oldu ama mesleğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Mustafa Alacalı da 10 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüğünü vurguladı.

Yaptıkları işin güce dayalı olduğunu ve ustalarından öğrendikleri şekilde mesleği sürdürmek için gayret ettiklerini belirten Alaca, "Ellerimde halen geçmişteki yaraların izlerini taşıyorum. O bizim büyük ustamız. Çocukluğumdan beri elimde emeğimin izleri var. Elinde bu izler olmazsa bu mesleği öğrenemezsin. Her ürettiğimiz bıçağı titizlikle hazırlıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA