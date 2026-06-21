Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2026 07:56

İran Milli Futbol Takımı ABD'de protestolarla karşılandı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

İran Milli Futbol Takımı ABD'de protestolarla karşılandı
[Fotograf: Reuters]

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi.

Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

ETİKETLER
ABD Dünya Kupası FIFA İran Belçika
Sıradaki Haber
İsrail basını: Netanyahu, bakanlarından Trump'ı eleştirmemelerini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:53
Mayısta 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
08:03
Ankara'da 'değnekçilik' yapan 30 şüpheli yakalandı
07:53
Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
05:47
Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de
01:24
YKS'de AYT ve YDT bugün yapılacak
01:03
Adana’da otomobil tıra çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ