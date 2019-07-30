Sarıkamışlı işletmeci Medeni Erol'un balık lokantasına dönüştürdüğü Kars-Erzurum kara yolu kenarındaki eski kamyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yabancı turistlerin, yazın da yerli halkın büyük ilgi gösterdiği lokanta, müşterilerine sarıçam ormanları arasında nostaljik ortam sunuyor.

Kültür alabalığı üretimi yapmak için yola çıktı

İşletmeci Medeni Erol, 1972 model kamyonu ahşapla döşeyerek balık lokantasına çevirdiğini söyledi.

Kültür alabalığı üretimi yapmak üzere tesis açtıklarını anlatan Erol, bunun üzerine kamyonu ilçe dışındaki yol kenarına çekerek burada hizmet vermeye başladığını belirtti.

"Yolun altındaki Keklik Deresi'nde kültür alabalığı üretiyoruz. Burada ürettiğimiz balıkları bu kamyon lokantada günlük olarak vatandaşlara sunuyoruz."

Şehirden bunalanların buraya gelip hem stres attığını hem de güzel havayı teneffüs ettiğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Kamyonun kasa kısmının tamamını ahşaptan yaptık. Dışardan bakanlar kamyon olarak görüyor, içine girdiklerinde balık lokantası olduğunu fark edince çok beğeniyorlar. Yol üzerinde olduğu için tırcılardan gelenler var, çevre il ve ilçelerden gelenler var. Kültür turlarıyla gelenler de oluyor."

Kaynak: AA