Kanallar, yüzlerce yıllık tarihi evler...

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyünü, her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor.

176 tahta köprüsü, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle dikkat çeken köyde yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor.

Ulaşım tekneyle sağlanıyor

Köydeki tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda, gün boyu turistik tekne gezintileri yapılıyor. Yaz aylarında en çok Çinli turistlerin ziyaret ettiği köyde, onlarca tekne kanallarda dolaşıyor.

Çok sayıda turistin müze zannettiği ancak içinde yerel halkın yaşadığı evlerin çoğu adalar üzerinde bulunuyor. Bu evlere, sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor.

Arabanın girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor.

Monopoly Dünya Şehirleri arasında yer alıyor

Köydeki çoğu tarihi evlerde iki kapı bulunuyor. Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

Keçiboynuzu anlamına gelen "Giethoorn" köyünün ilk yerleşimcileri, bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu buldukları için köylerine bu ismi verdiği belirtiliyor.

Giethoorn köyü 4 yıldır "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda, İstanbul'un da bulunduğu 22 şehir arasında yer alıyor.

Kaynak: AA