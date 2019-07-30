Chase Dekker, geçtiğimiz hafta Californiya, Monterey Körfezi'ndeki tekne gezisi sırasında nadir görülebilecek bir fotoğraf çekti.
Kambur balinaların burnuna sıkışmış bir deniz aslanı gören Dekker, kamerasının ekranına dahi bakmadan yerinden fırlayarak fotoğraf çekmeye başladığını söyledi.
Just the other day I witnessed something out on Monterey Bay I had never seen before. While the humpbacks were lunge feeding on a school of anchovies, a sea lion apparently didn't jump out of the way fast enough and got trapped inside the whales mouth! At some point the sea lion escaped and the whale seemed fine too as it continued to feed, but it must have been a strange experience for both parties! That sea lion had the true "Jonah Experience"!
Çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını açıklayan fotoğrafçı, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından yüzde 100 emin olduğunu belirtti.
Kambur balinalar deniz aslanlarıyla beslenmiyor. Bu hayvanların yemek boruları bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.
Kaynak: CNN