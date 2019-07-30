Chase Dekker, geçtiğimiz hafta Californiya, Monterey Körfezi'ndeki tekne gezisi sırasında nadir görülebilecek bir fotoğraf çekti.

Kambur balinaların burnuna sıkışmış bir deniz aslanı gören Dekker, kamerasının ekranına dahi bakmadan yerinden fırlayarak fotoğraf çekmeye başladığını söyledi.

Çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını açıklayan fotoğrafçı, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından yüzde 100 emin olduğunu belirtti.

Kambur balinalar deniz aslanlarıyla beslenmiyor. Bu hayvanların yemek boruları bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.

Kaynak: CNN