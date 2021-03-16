Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisinde Afrika'dan gelen leylekler kuluçkaya yattı. Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, leyleklerin havaların ısınmasıyla birlikte her yıl mart ve nisan ayında vadiye geldiğini söyledi.

"Türkiye'nin en büyük leylek kolonisi burada"

Leyleklerin yörede baharın müjdesi olarak da nitelendirildiklerini ifade eden Büyükkafalı şunları söyledi:

''Baharın bu ilk günlerinde müjdeci leyleklerimiz gelmeye başladı. Sıcak hava akımlarıyla, her sene martın ilk haftaları ve nisanın başına doğru gelirler ve buraları şenlendirirler. Türkiye'nin en büyük leylek kolonisi burada Yeşildağ’da ve Adaköy’de yer almaktadır. Nedeni ise, sulak alanlarımız çok iyi olduğu için leylekler burayı tercih ediyor ve sıcak hava akımıyla da burayı çok daha kolay bulabiliyorlar.''

Vadide fotoğraf ve yürüyüş etkinlikleri düzenleniyor

Leyleklerin sayısının yaz aylarında 5 bini bulduğunu ifade eden Büyükkafalı, leylekleri görmeye gelemeyenlerin Beyşehir Belediyesinin sitesinden 24 saat leylekleri izleyebileceklerini hatırlattı:

''Biz dernek olarak burada her yıl faaliyetler yapıyoruz. Hem fotoğraf faaliyetleri hem de yürüyüş faaliyetler olarak Leylekler Vadisi'ni bütün gelen misafirlerimize gösteririz. Burada çok güzel fotoğraf imkânları var. Gelemeyenler için de Beyşehir Belediyesi'nin bir güzel bir çalışması var 24 saat siteden leyleklerin bütün davranışlarını ve doğumlarına varana kadar izleyebilirler."

Her sene bahar aylarında Leylekler Vadisi'ndeki 50 yuvaya 5 bine yakın leylek geliyor ve sonbahara kadar vadide kalıyorlar.