Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Şefi Aygün Çam, anneannesinden dinlediği ezgiden etkilenerek 8 yıldır aşıklık geleneğinin yaşatıldığı köyleri dolaşarak bölgeye özgü eserleri kayıt altına alıyor.

Şu ana kadar 42 köy gezen ve yüzlerce videodan oluşan bir arşiv oluşturan Çam, kayıt altına aldığı sözleri derleyip notalara döküyor.

[Fotoğraf: DHA]

Şimdiye kadar 64 türküyü Türk halk müziğine kazandıran Çam, bunları bir kitapta bir araya getirerek akademik yayın haline getirdi. Ayrıca kitapta eserlerin yanı sıra ozanlara da yer verildi.

Gelecek nesillere örnek olmasını istiyor

Aygün Çam, ilk derleme çalışmasının 8 yıl önce anneannesinden dinlediği ezgiyi kayıt altına aldıktan sonra notaya geçirip Türk Halk Müziği Dairesi Başkanlığı'na teslim ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Süreç içinde Elazığ'daki başka ozanları da tespit ederek bunların da gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara başladım ve 8 yılı aşkın bir süredir merkez ve ilçelerde derleme çalışmalarını yürütmekteyim. Bugüne kadar 64 Türk halk müziği eserini derleyip notaya alarak Türk Halk Müziği Repertuvar Kuruluna teslimini sağladık"