Meteor taşından tespih, mermer tozundan plaj kumu...Görünüşleri kadar fiyatları da dikkat çekici.

Marmaris'te Turistik İşletmeler Donanım Fuarı açıldı. Fuarda lüks teknelerden, yöresel yemeklere kadar pek çok ürün sergilendi.

En büyük ilgiyi 2 ürün çekti. Meteor taşından yapılan tespih bunlardan biriydi.

Tespih Ustası İsmail Ergün, şöyle konuştu:

"Haberlerde izledim akşam evde otururken Bingöl’e göktaşı düştü köylüler topluyor diye vesaire bir haber televizyon kanallarında gördüm. O an aklıma geldi dedim göktaşından tespih var mı acaba, yapılmış mı daha önce? Kısa bir araştırma yaptım. Dünya üzerinde hiç böyle bir şey yok."

Mermer tozu plaj kumu oldu

Ancak göktaşını parçalara ayırmak pek de kolay olmadı. Göktaşı, Almanya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Brezilya'ya kadar pek çok ülkeye gönderildi.

150 bin liraya satılan tespih ince işçiliğiyle göz kamaştırdı. Atık mermer parçalarından yapılan plaj kumu da görenleri şaşırttı.

Kimyasal analizleri yapılan mermer tozunun yüzde 99 kalsiyum karbonattan oluştuğu belirlendi.

Birçok otel tarafından sipariş verilen ve özel plajlarda kullanılan mermer kumun tonu yaklaşık 200 liradan satılıyor.

Kaynak: TRT Haber