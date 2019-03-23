Radyo Televizyon Üst Kurulu, reytinglerin nasıl ölçülüğünü gösteren bir merkez oluşturdu.

Ölçümler ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

Televizyon açılıyor, izleyen kişi ve misafirler özel kumanda ile ölçüm cihazına giriyor.

İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçüm Merkezinde reyting ölçümleri ve denetimlerinin nasıl yapıldığı ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

Bu merkezde, biri tüplü diğeri led 2 farklı televizyona kurulan reyting ölçüm cihazı bulunuyor.

Mobil ekranlardaki izlenme oranları da ölçülebiliyor

Cihazda yer alan test datalarıyla yaklaşık 15 dakika içinde reyting verilerinin doğruluğu test edilebiliyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Meraklı bir vatandaşımız bu reytingler nasıl ölçülüyor, bu reytinglerin sonuncunda taraflara nasıl ulaştırılıyor merak ederse RTÜK'e gelirlerse ona bu bilgileri verebilecek durumdayız" dedi.

Merkezde yer alan yeni nesil ölçüm cihazı ile bir evdeki tablet, telefon, masa üstü bilgisayar gibi tüm ekranlara ait izleme ve dinlemeler ölçülebiliyor.

Merkezin akademisyenler ve öğrenciler ile yabancı ve yerli heyetlere hizmet vermesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber