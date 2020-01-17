Yaşam
Beline kadar çamura batan vatandaş kurtarıldı17 Ocak 2020 Cuma 19:46 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 20:04
Sinop'ta beline kadar çamura saplanan bir vatandaş, itfaiye ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu battığı yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Zimari Göleti yakınlarında bir vatandaş çamura saplandı.
M.Y isimli vatandaş, saat 15.00 sularında bölgeden geçerken bir anda beline kadar çamurun içinde kaldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Durum yetkililere bildirildi, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Vatandaş uzun uğraşlar sonucu battığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: TRT Haber
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