Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Zimari Göleti yakınlarında bir vatandaş çamura saplandı.

M.Y isimli vatandaş, saat 15.00 sularında bölgeden geçerken bir anda beline kadar çamurun içinde kaldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Durum yetkililere bildirildi, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Vatandaş uzun uğraşlar sonucu battığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber