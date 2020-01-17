Beyaz eşyadan giyime ve gıdaya, tüketicileri mağdur eden ürünler için ağır yaptırımlar geliyor. Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza uygulanacak.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan teklife göre tüketiciler, ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmekte zorlanmayacak.

Tehdit içeren herhangi bir ürünü piyasada bulunduranlar da 8 bin ile 40 bin lira arasında ceza ödeyecek. Güvensiz ürünlerde "ürün sorumluluğu" tazminatı getiriliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir vatandaşımız almış olduğu bir üründen kendisi ya da malları zarar görürse burada vatandaşımıza tazminat getirmiş olacağız" dedi.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Tüketici 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek

İmalatçının ya da ithalatçının sorumluluğunu azaltan sözleşmeler devre dışı kalacak. Tazminat talebinde bulunmak için zaman aşımı süresi uzatılacak.

Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edebilecek.

Uygunsuz ürünlere 2 ile 250 bin lira arasında ceza

İnternetten satışlara da sıkı denetim olacak. Uygun olmayan ürünler bir gün içerisinde internet sitesinden kaldırılmazsa o siteye erişim engellenecek. İhraç edilen ürünler de ürün güvenliği kapsamına alınacak.

Alıcıyı yanıltmayacak şekilde işaret, etiketleme ve belgelendirme yapılacak. Yeni teklifle cezalar artırılacak. Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.

Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilecek.

Kaynak: TRT Haber