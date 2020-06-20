Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bebeğiyle koronavirüse yakalanan kadın 12 gün sonra hastalığı yendi
[Fotoğraf: İHA ]
Diyarbakır'da doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalanan ve solunum desteği ihtiyacı duyan 29 yaşındaki kadın, 12 günlük yaşam mücadelesini kazandı.
Diyarbakır’da yaşayan 29 yaşındaki Ş.E., 1 Mayıs'ta kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ş.E., doğumdan 29 gün sonra yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan genç kadın, hastanede tedaviye alındı. Kızının da koronavirüse yakalandığı belirlenen Ş.E., durumu kötüleşip nefes alamayınca mekanik ventilatöre bağlanarak entübe edildi.
Bebeğin hastalığı kısa sürede atlattığı, kadının ise yoğun tedavi sonucu 12 gün sonra yaşam mücadelesini kazanıp, servise alındığı öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır koronavirüsSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:54
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