Ferhat Kızılateş, 33 yaşında bir mimar. Herhangi bir kronik rahatsızlığı yok, sigara dahi içmiyor. Salgının yoğun olduğu dönemde solunum sıkıntısı çekince hastaneye başvurdu.

Hastanede 14 gün kaldığını söyleyen Kızılateş, "Oksijene bağlı bir şekilde, 14 gün boyunca oksijen hiçbir şekilde çıkmadı anca yemek yerken bazen çıkarıyordum. İlk başlarda zaten çıkaramıyordum. Çıkardığım zaman da ciğerlerim patlayacakmış gibi o şekilde bir öksürük tutuyordu beni'' dedi.

Kızılataş'ın ve doktorların tedbiri elden bırakan gençlere uyarıları var.

''Gençler de bir şey olmaz diye bir şey yok. Sigara kullanmayıp kronik bir rahatsızlığım olmamasına rağmen çok ağır bir şekilde atlattım.''

"Biz bu hastalığı her yaş grubunda gördük"

İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doktor Yunus Çatma ise, "Biz bu hastalığı her yaş grubunda gördük. İleri yaşta daha ağır seyrettiğini gördük ama her yaş grubunda yatırdığımız hastalarımız oldu. Bunlar içerisinde hiçbir hastalığı olmayan, sigara kullanmayan 30’lu yaşlarda, 40’lı yaşlarda hastalar da vardı" dedi.

Kızılateş, tedavinin ardından tamamen iyileşti. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesindeki İzlem Merkezi'nde takiplerine devam ediliyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Mustafa Oğuz