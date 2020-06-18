Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi'nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını incelediği sırada üç çocuğun uçurtmalarının tele takıldığını fark ederek, yanlarına gitti.

Çocukların üzgün olduğunu gören Talay, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveni ile telefon tellerine takılan uçurtmaları kurtararak çocuklara teslim etti.

Talay, yaptığı açıklamada, çocukların üzüntülerini mutluluğa çevirdikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Belediye olarak her vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Talay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.