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Pembeye bürünen Tuz Gölü'nden eşsiz manzaralar
Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Tuz Gölü, havaların ısınmasıyla pembeye büründü.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü...
Sıcaklığın ve tuzluluk oranının arttığı dönemlerde, göl yer yer pembeleşiyor hatta kızarıyor. Sıcaklığın düştüğü, havanın kapalı ve yağmurlu olduğu dönemlerde ise göl tekrar eski haline geliyor.
Koronavirüs nedeniyle bu yıl ziyaretçilerinden mahrum kalan Tuz Gölü, normalleşme ile yeniden ziyaretçilerini bekliyor.
Haber: Şahin Karamanlı
Kamera, drone: Mikail Sevinç
Etiketler: tuz gölü neden pembe tuz gölüSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:35
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