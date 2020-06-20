Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü...

Sıcaklığın ve tuzluluk oranının arttığı dönemlerde, göl yer yer pembeleşiyor hatta kızarıyor. Sıcaklığın düştüğü, havanın kapalı ve yağmurlu olduğu dönemlerde ise göl tekrar eski haline geliyor.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl ziyaretçilerinden mahrum kalan Tuz Gölü, normalleşme ile yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Şahin Karamanlı

Kamera, drone: Mikail Sevinç