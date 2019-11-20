Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan ve beyaz travertenlerden oluştuğu için "Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak adlandırılan Akkaya termal kaynağı turizme kazandırılacak.

İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanı olarak tescillenen bölgede yer alan, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyu bulunan Akkaya termal kaynağının turizme kazandırılması için çalışma yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Burada incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, bölgenin sağlık turizmi açısından önemli bir yer olabileceğini söyledi.

Karabük'ün tarih, doğa ve spor açısından önemli oranda turist ağırladığını belirten Gürel, bu kaynak sayesinde sağlık turizmine de hizmet edebileceklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Adeta Pamukkale'yi andırıyor"

İlçe yerel yönetimlerinden kaynak hakkında bilgiler alan ve önerilerini dinleyen Gürel, şunları kaydetti:

"Yüksek oranda karbondioksitle kükürtlü hidrojen bulunan ve yöre halkı tarafından birtakım hastalıklara iyi geldiğine inanılan su kaynağına sahibiz. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde travertenler bulunuyor. Adeta Pamukkale'yi andırıyor. Bu haliyle bile turistlerin ilgisini çektiği ortada. Bu alan için neler yapılabilir bakılacak. Turizme kazandırmak için biz neler yapabiliriz bakacağız."

Konuyla ilgili birimlerle görüşmeler yapacağını anlatan Gürel, "Bu alanda modern anlamda yapı olanakları oluşturulduğunda, sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olabiliriz. Bölge ekonomisine de katkı sunacaktır. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: AA

