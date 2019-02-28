Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "efe" ismiyle tescillendi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca, 2008'de Türkiye'de görülen 5 arı ırkından Ege eko tipinin ıslahına başladıklarını söyledi.

İzmir ve çevresinde kolonileri taşınmamış, içine başka arı girmemiş yerlerden seçmeler yaparak 201 koloni oluşturduklarını belirten Karaca, bunların arasından da en iyilerini seçtiklerini anlattı.

Bu sayede 20 koloni oluşturduklarından bahseden Karaca, 2013 yılında üretim izni aldıkları ve yöreye uygun olarak efe adını verdikleri damızlık ana arıları üreticiye sunduklarını vurguladı.

En büyük özelliği yavru alanının fazla olması

Bu arının 2018 yılının Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini belirten Karaca, "Efe'nin en büyük özelliği yavru alanının fazla olması. Bunun dışında kışlama yeteneği çok iyi ve bal verimi de bölge arılarına göre yüzde 25-35 daha yüksek" dedi.

Karaca, tescillenen arının diğer arı türlerine kıyasla çok daha fazla polen ve arı sütü de üretebildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda bölgedeki arıcılardan çok büyük talep gelmeye başladı ve geri dönüşü çok iyi. Geçen yıl 10 bin arıyı üreticilerle buluşturduk. Efe ile bölgedeki çam balı üretiminde büyük bir artış olmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA