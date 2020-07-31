Kurbanlıklar seçildi, kesim yerleri belirlendi, bayramlıkların alındı… Koronavirüs nedeniyle bayramlar eskiye oranla çok daha sıkı tedbirlerle geçirilecek olsa da bu dönemlerin vazgeçilmezlerinden olan baklava için de sektör temsilcileri hareketli bir döneme girdi.

Piyasalarda kısmen de olsa düzelme var

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, koronavirüs nedeniyle milyonların evlerine çekildiği, sosyal alanların kapandığı, başta oteller olmak üzere çok önemli turistik tesislerin hizmet dışı kaldığı ‘olağanüstü’ bir dönem yaşadıklarını belirterek, sektörün son aylarda toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye’de bayramların her zaman büyük bir heyecana sahne olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bu yıl maalesef dünya genelindeki salgın nedeniyle ülkemizde de ciddi zorluklar yaşandı. Şimdi bu süreci yavaş yavaş geride bıraktığımız, ‘yeni normal’ olarak adlandırılan sürece ayak uydurduğumuz bir dönemin ilk adımlarını atmaya başladık” şeklinde konuştu.

[BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım.]

Vatandaşlar daha rahat

Mehmet Yıldırım, geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu, insanların o dönemde pandemi korkusunun daha baskın olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Kısıtlamaların olduğu, kısmi önlemlerin devam ettiği bir Ramazan Bayramı yaşamıştık. Şimdi Kurban Bayramı’na geldik ve o döneme göre vatandaşlar daha rahat. Kısıtlamalar neredeyse kalmadı, diğer tarafta insanlar da sosyal hayata bir şekilde katılmaya başladı… Tüm bunlar sadece baklava sektörünü değil, piyasanın genelini geçmiş aylara oranla daha hareketli kıldı.

Kurban Bayramı öncesinde baklavacılar tatlı bir telaş yaşıyor desek yeridir. Bu bayramda İstanbul biraz erken boşaldı. İnsanlar bayram tatili planlamalarını biraz önceden başlattı. Bu durum satışlarımızı biraz düşürse de geçtiğimiz aylara oranla yoğunluğun çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim.”

Normalleşme adımları sektöre nefes aldırdı

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, normalleşme adımları kapsamında oteller başta olmak üzere turizm sektörüne ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasının yeme-içme sektörünü de olumlu etkilediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Oteller başta olmak üzere turizm merkezlerinde baklavaya olan ilgi herkesin malumu. Sadece yabancı turistler değil, yerli turistlerin de ilk tercihi genelde baklava oluyor. Bu dönemde kimi ülkelerle uçuşların normalleşmesi de bizim için önemli bir gelişme oldu. Çünkü hem ülkesine dönen yabancı turistler hem de yabancı bir ülkeye giderken Türk baklavası götürmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Şehirler arası yolculukların kısıtlanması bile sektörü olumsuz etkilemişti. Şimdi seyahat engelinin kalkmış olması dahi baklava sektörünün de içine dahil olduğu çok sayıda alanı doğrudan olumlu etkiliyor.”

[Pandemi kurallarının azalması ve bayram yoğunluğu tatlı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Foto: AA]

Yeni bir dalga olmazsa işleri yoluna koyarız

“Sektör bu yılı nasıl bir noktada tamamlamayı hedefliyor?” sorusuna da yanıt veren Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Dünyanın dört bir yanını saran, küresel ekonomiye ciddi zararları olan bir salgından bahsediyoruz. Tabi ki yaraları bir anda sarmak mümkün değil. Ama nisan-mayıs dönemine göre çok daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tabii ki henüz istenen seviyede değiliz. Yıl sonuna kadar sürekli üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Ancak bizi asıl endişelendiren ‘ikinci dalga’ konusu… Eğer ikinci dalga nedeniyle yeniden kısıtlamalar gelir, kimi ülkelerle uçuşlar yeniden durursa o zaman bir kez daha çok zorlu bir döneme girmiş oluruz. Ama bunlar yaşanmaz ve mevcut durum bir şekilde devam ederse sektör daha da ivme kazanır. Özellikle eylül ayındaki göstergeler, sektörün yılı nasıl tamamlayacağını göstermesi açısından son derece önemli olacak.”