Kurban Bayramı’nda alınması gereken önlemleri Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk’e sorduk. İşte bayramda dikkat edilmesi gerekenler:

“Toplu bayramlaşma, ev ziyareti ve bayram yemeği organizasyonları yapılmamalı”

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Bayram ziyaretlerinin risk oluşturabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Recep Öztürk, alınması gereken önlemleri şu sözlerle anlattı:

“Sosyal mesafe kuralını bozacak her tür toplanma/ziyaret risklidir. Bu risk, kalabalık ne kadar fazlaysa o kadar fazla olur. Bir araya gelenler maskesiz ise veya maskeler uygun şekilde takılmazsa risk çok daha fazla artar. COVID-19 yüksek oranda hastalık belirtisi vermeden geçirilebilir (asemptomatik hastalık), bu durum çocuk ve gençler arasında daha fazladır. Bu nedenlerle Kurban Bayramı’nda toplu bayramlaşma, ev ziyaretleri ve bayram yemeği organizasyonları yapılmamalıdır.“

[Fotoğraf: Getty]

Uzaktan bayramlaşma tercih edilmeli

Bayramlaşmaların ev ziyaretinden ziyade mümkünse telefon ve dijital iletişim araçlarıyla yapılması gerektiğini belirten Öztürk, hastalık belirtisini taşıyan ya da hasta ile teması olmuş kişileri özellikle uyardı:

“Bayramlaşma mümkünse ev ziyareti şeklinde değil de telefonla veya online iletişim kurularak yapılmalıdır. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik/bitkinlik, tat ve koku almada bozulma, solunum sıkıntısı, ishal gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 tanısı alan veya hasta ile temas etmiş olanlar evlerinde kalmalı ve ziyaretçi kabul etmemelidir.”

[Fotoğraf: Getty ]

Hem ev sahibi hem de ziyaretçi açısından riskli

Her ne kadar tavsiye edilmiyor ve riskli görülüyor olsa da bazen önüne geçilemeyecek ziyaretler yaşanabilir. Bu durumlarda da uzmanlar tarafından önerilere uymak, hem ev sahibi hem de misafir açısından son derece önemli. Öztürk böyle hallerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

·Ziyaret, sadece birinci derece akrabalarla sınırlı tutulmalı ve kişi sayıları kısıtlanmalıdır.

·Ev ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına (en az 1, tercihen 2 metre) uyulmalı, oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Eve giriş ve çıkışlarda kalabalık oluşturulmamalıdır.

·Ziyaret süreleri mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı, öncelikle bahçe veya balkon gibi açık alanlar tercih edilmelidir.

·Açık alan yoksa ziyaretçiler evin iyi havalandırılan, en geniş odasına alınmalıdır.

·Ziyaretçiler eve geldiklerinde öncelikle el hijyenini sağlamak için, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı ya da en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

·Kucaklaşma, el öpme, el sıkışma gibi geleneksel alışkanlıklar kesinlikle yapılmamalıdır.

[Fotoğraf: Getty]

·Bayram şekeri, bayram çikolatası, yiyecek ve içecek ikramı, el hijyenini sağlamak için kolonya ikramından sonra yapılabilir. Şeker ve çikolataların ambalajlı olanları tercih edilmelidir.

·Ev ziyaretlerinde bayram yemekleri verilmemelidir.

·Ev ziyaretleri sırasında 2 yaş üzeri herkes ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takmalı ve içeride maske takmayı sürdürmelidir. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır. Kullanılmış tek kullanımlık maskeler kapaklı çöp kutularına atılmalıdır.

·Ziyaretler sırasında kullanılmak üzere evlerde yedek maske bulundurulmalıdır.

·Damlacıkların daha uzağa taşınmasına neden olacağından yüksek sesle konuşma, kahkaha atma gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

·Yeme-içme sürecinde maske kullanılamayacağı için bireyler birbirlerinden en az 1 metre mesafede oturmalıdır. Aynı odada bu şartlar sağlanamıyorsa farklı odalarda ikramlar verilmelidir.

[Fotoğraf: Getty]

Risk grubundakiler dikkat etmeli

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin bir araya gelmesinin bile ciddi bir risk oluşturduğunu altını çizen Öztürk, risk grubunda olan kişileri özellikle uyardı:

“COVİD-19 için daha fazla riskli olan özel gruplar mevcuttur. 65 yaş üstü bireyler, hipertansiyon, diyabet, akciğer hastalıkları, kanser gibi kronik ve immün yetmezliğe sebep olan hastalığa sahip bireyler daha fazla risk altındadır. Bu nedenle bu özelliklere sahip bireyler sağlıklarını korumak için mümkünse bayram tebriklerini telefonla veya görüntülü görüşme şeklinde kabul etmelidirler.”

