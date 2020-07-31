Haber Giriş: Kaynak: AA
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 09:41
- 09:46
- 09:31
- 09:19
- 09:04
Sıradaki Haber
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz