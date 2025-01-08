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Yaşam
AA 08.01.2025 17:58

Bakan Kurum, depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyamanlı 11 yaşındaki Çeltik, 23 Kasım'daki ziyareti sırasında Bakan Kurum'dan mahallesine halı saha yapılmasını istedi.

Depremzede çocuğa söz veren Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.

Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun." ifadesini kullandı.

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Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
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Bakan Kurum, depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu
Bakan Kurum, depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu
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