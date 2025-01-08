TÜRKSAT 5A 4 yaşında

Türkiye’nin uydu filosunda önemli bir yer tutan TÜRKSAT 5A, 4’üncü yaşını kutluyor.

2017 yılı Kasım ayında, Airbus firmasıyla yapılan anlaşmayla üretilen TÜRKSAT 5A, 8 Ocak 2021'de ABD-Florida’da bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Yaklaşık 3,5 kilo ağırlığı olan TÜRKSAT 5A, hizmete girdiği ilk günden itibaren televizyon yayınlarında ve haberleşme amaçlı olarak kullanılmaya başlandı ve halen kullanılıyor.

Dünya yörüngesinde 1461 tur yapan uydu, 31 yıl ömre sahip. 2050'lere kadar hizmette kalacak olan TÜRKSAT 5A, bazı televizyon frekanslarının Türkiye tarafından kullanılmasını sağlıyor. Bunun yanında, yayınların Afrika’nın kuzeyi, batısı ve güneyi ile Orta Doğu, Kafkasya ve Avrupa’nın tümüne ulaşmasını sağlıyor.

TÜRKSAT 6A’nın habercisi

TÜRKSAT 5A ve ondan 11 ay sonra fırlatılan TÜRKSAT 5B, Türkiye’nin üretmediği son haberleşme uyduları oldu. Elde edilen deneyimlerin ve yapılan yatırımların ardından ilk yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6A geldi ve 8 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldı. Böylece 1994 yılında fırlatılan TÜRKSAT 1B ile başlayan yolculukta, Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 7’ye yükseldi.

Ayrıca Türkiye, kendi uydusunu yapan 11 ülke arasına girerken, dünyanın 3’te 2’si de kapsama alanına dahil edildi.

3’ü ömrünü tamamladı

1994-2006 yılları arasında hizmet veren TÜRKSAT 1B’nin ardından, 1996 yılında TÜRKSAT 1C hizmete başlamış ve 2008’e kadar hizmette kalmıştı. TÜRKSAT 2A ise 2001-2016 yılları arasında haberleşme uydusu olarak hizmet verdi. Bu 3 uydu artık ömrünü tamamladı.

6’sı hizmeti sürdürüyor

Uzayda haberleşme hizmeti veren Türkiye’ye ait 6 aktif uydu daha bulunuyor.

TÜRKSAT 3A, 2008’de fırlatıldı ve 2028’e kadar görev kalacak. TÜRKSAT 4A, 2014’te fırlatıldı, 2044’e kadar hizmet verecek. Ondan bir yıl sonra fırlatılan TÜRKSAT 4B, 2045 yılına kadar hizmette kalırken, 5A’dan sonra 2021’in sonlarında uzaya gönderilen TÜRKSAT 5B ise 2058 yılına kadar yayınları ulaştırmaya devam edecek.

Yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6A ise geçtiğimiz yıl uzaya fırlatıldı ve 2040 yılına kadar aktif kalacak.