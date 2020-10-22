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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka artışlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:23
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