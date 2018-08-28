Baba yadigarı "vosvos"a 46 yıldır gözü gibi bakıyor

Balıkesir Burhaniye'de çadır kamp ve otel işleten turizmci Tahir Altın'ın 46 yıl önce kızı Filiz Altın'a hediye olarak aldığı 1972 model vosvos, hiç el değiştirmeden aynı kişide 64 bin kilometrede orijinalliğini koruyor.

Turizmci Filiz Altın, çadır kampının garajında tuttuğu baba yadigarı Volkswagen Beetle marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Babasının 2009 yılında yaşamını yitirdiğini belirten Altın, otomobili babasının liseye başladığında kendisine hediye olarak Ankara'da bir galeriden sıfır aldığını söyledi, ''Henüz 18 yaşımda bile değildim. Epey bir zaman bu araç evin önünde bekledi ben ehliyetimi alıncaya kadar" dedi.

"Orijinal haliyle duruyor"

Üniversite hayatını bu araba ile geçirdiğini anlatan Altın, şöyle konuştu:

''Sonrasında yurt dışına ihtisas eğitimi yapmaya gittiğimde araba burada garajda kaldı. Babam da arabayı sakladı. Bir daha kullanılmadı diyebilirim. Bu araba orijinal haliyle duruyor. Bu arabanın manevi değeri ölçülemez. O nedenle maddi değer de biçilebileceğini sanmıyorum. Kısa mesafelerde kullanıyorum. Bu öyle bir araba ki insan duygusal bağ kuruyor, vazgeçemiyor. Babamın hatırası onunla birlikte yaşayacak. İnsanın kalbini bağladığı bir araba.''

Altın, arabayı satmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Benim için çok önemli bir hediye ve hatıra. Adeta gözüm gibi bakıyorum, çok seviyorum. Burada sanki tabiata, doğaya ait bir araba gibi veya buranın bir parçası gibi" dedi.

Filiz Altın'ın otomobilinin bakımından sorumlu Alaattin Güçlü ise, aracın her parçasının orijinal olduğunu söyledi.

Hiçbir kazası, değişen parçasının olmadığını belirten Güçlü, "Sadece hafif çizikleri nedeniyle bazı bölgelerinde lokal küçük çaplı boya oldu. Lastikleri olsun, motoru olsun, parçaları olsun tamamıyla orijinal bir araba. Alındığı günden beri garajda yatıyor. Çıkarıp ara sıra çalıştırıyoruz. Bu arabaya kesinlikle bir maddi değer biçilemez. Bu araba daha 64 bin kilometrede. Doğru düzgün bir kilometre bile yapmadı" dedi.

Kaynak: AA