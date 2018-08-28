İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçi rekoru

Sasalı bölgesinde yer alan ve Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde ziyaret eden kişi sayısı rekora ulaştı.

130'dan fazla türe ev sahipliği yapan park, Kurban Bayramı tatilinde 47 bin 531 ziyaretçi ağırladı.

Park, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 10 bin 554 ziyaretçiyle rekorunu kırdı. Bir önceki rekor, 45 bin 345 girişle 2015 Kurban Bayramı'nda kırılmıştı.

Ziyaretçilerin büyük kısmının şehir dışından olduğu belirtildi.

Kaynak: AA