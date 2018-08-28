Mesleğini minyatür kağnı yaparak sürdürüyor

Anadolu'da geçmişte yük taşıma ve ulaşım aracı olarak kullanılan, Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye askeri mühimmat ulaştırılmasında önemli görev üstlenen kağnılar, Uşaklı eski kağnı ustası Şerafettin Çelik'in elinde minyatür olarak yeniden hayat buluyor.

Banaz Ulupınar Köyü'nde yaşayan Çelik, uzun yıllar yaptığı mesleğini artık evinde kurduğu atölyesinde hobi amacıyla sürdürüyor.

Kağnıların birebir minyatürlerini yapan Çelik, onları satarak hem gelir elde ediyor hem de mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kağnı tekerleği tamir ederek işe başladı

Şerafettin Çelik, küçük yaşlarda babasıyla kağnı tekerleği tamir ederek işe başladığını, sonraki yıllarda kağnı imalatı yaptığını, evinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.

Ahşaptan imal ettiği bir kağnıyı 4 günde tamamladığını belirten Çelik, "Kağnıları 250 ile 400 lira arasında satıyorum, meraklısı alıyor, oldukça zahmetli bir iş, gerçi benim isteğimiz fiyatlar bu günlerde alıcılara pahalı geliyor, benim asıl amacım para kazanmak değil, vakit geçirmek ve mesleğimi sürdürmek" dedi.

Çelik, kağnı imalatının yanında kara saban, ahşap tarım aletleri de yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Köyde doğan çocuklara zaman zaman yürüyüş arabası yapıyorum. Elimden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum. Vakit geçiriyor, mutlu oluyorum. Eskiden çok kağnı ustası vardı, şimdi bu bölgede kimse kalmadı. Benden sonra kağnı yapan olur mu onu da bilmiyorum. Benim yaşımda olan insanlar kahve köşelerinde vakitlerini öldürmesinler. Kendilerine göre becerebildikleri kadar bir uğraş bulsunlar. O zaman benim ne demek isteğimi anlarlar."

Kaynak: AA