Ayran yayıkları Ali Rıza Çakmak'ın ellerinden çıkıyor

Ordu Altınordu'da yaşayan Ali Rıza Çakmak, atölyeye çevirdiği evinin bir odasını yayık üretimi için kullanıyor.

Sabah saatlerinde evin ısınması için sobasını yakan Çakmak, gün içerisinde yemeğini pişiriyor.

Daha sonra atölye kısmına geçen Çakmak, babası ve ağabeyinin yanında öğrendiği, ayran ve tereyağı yapılan yayıklar için kolları sıvıyor.

Çakmak, yaklaşık 65 senedir uğraştığı ahşap yayık yapımıyla hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor.

Ahşap ayrana lezzet veriyor

İki çocuk babası Ali Rıza Çakmak, yayıkla yapılan ayranın yerinin başka olduğunu söyledi.

Ahşabın ayrana lezzet verdiğini belirten Çakmak, eski zamanlarda yayığın daha yaygın kullanıldığını anlattı.

Çakmak, geçmişte çok miktarda üretim ve satış yaptığını vurgulayarak, "Haftada 10-15 yayık yapıyordum. Fiyatı ucuz da olurdu" dedi.

Daha çok Ordu'da satışa sunduğu yayıkların, özellikle İstanbul ve Bodrum gibi turist çeken yerlerde de ilgi gördüğünü belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Sipariş yoluyla yayık yapıyorum. Bazı müşteriler bana yayık yaptırıyor, evinde telefonun altına koyuyor. Yayığı kullanacağı zaman alıyor, sonrasında yine telefonu üstüne koyuyor. Hem işlerini görüyor hem de süs olarak kullanıyorlar."

"Ahşap yayık yapımı bir zanaat"

Çakmak, vernik kullanılan ahşap yayığın daha uzun ömürlü olduğunu anlatarak, vernik sayesinde kötü koku ve akıntının da önüne geçildiğini söyledi.

Eşinin, rahatsızlığı nedeniyle ailesinin yanına gittiğini belirten Çakmak, Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını anlattı.

"Yağın kilosu pahalı. Bunu alanlar yayık yayıyor, çocuklarını okula ekmeğe yağ sürüp gönderiyorlar. Evlere hizmet eden bir şey. Tabii ki bu ihtiyaç meselesi."

Ahşap yayık yapımının bir zanaat olduğundan bahseden Çakmak, bu işi severek yaptığını belirtti.

Kaynak: AA