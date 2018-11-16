Çin'de eski taş ocağı lüks bir otele dönüştürüldü

Eski bir taş ocağının duvarı oyularak inşa edilen otel projesinin finansal kaynaklarından biri olan şirketin yöneticisi Kenneth Chan, bölgeye otel inşa etmenin imkansız kabul edildiğini söyledi.

88 metre yükseklikteki otel, 17 katlı ve 336 odaya sahip. Oteldeki bir odanın gecelik fiyatı ise yaklaşık 500 dolar.

Mühendisler oteli inşa ederken su baskınlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Olası jeolojik dengesizliklere ve sellere rağmen binanın güvenliği konusunda bir sorun olduğu düşünülmüyor. Otelin su seviyesi altında kalan odaları akvaryumla kaplı.

Otelin resmi açılış tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Kaynak: Reuters