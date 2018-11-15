Arı kovanından gelen şifa: Propolis

Propolis, kovanlardan çıkan mucizevi şifa kaynağı. Arıların bitkilerden topladığı ve kovanların yalıtımında kullandıkları reçinemsi doğal bir madde.
Yüksek miktarda antioksidan içeriyor
Araştırmalara göre propolis, çok yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu özelliği ile propolis, doğadaki en güçlü antibiyotik olarak biliniyor. Havaların soğuduğu dönemlerde vücut direncini artırıyor, hastalıklara karşı koruyor.
Kovanlarda balmumu içerisinde bulunan propolis, ancak laboratuvar ortamında ayrıştırılabiliyor ve tüketime uygun hale getiriliyor.
"Sıvı ve koyu kıvamlı besinlere eklenerek kullanılabilir"
Diyetisyen Sinem Akgün, propolis ve kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:
"Sıvı şeklinde olanlar suda çözünen formda oluyor çoğunlukla. Suya, bitki çayına, kahveye damla şeklinde uygulanarak kullanılabiliyor. Çözünmeyen formları yoğurda, ekmeğe, pekmeze daha koyu kıvamlı besinlere eklenerek kullanılabiliyor."
Uzmanların önerdiği doza dikkat edilmeli
İlaç olmayan propolis, hastalıkların tedavisinde destek olarak kullanılıyor.
Diyetisyen Sinem Akgün, propolisin çeşitli enfeksiyonlarda, özellikle kış aylarında çok sık karşılaşılan grip, nezle gibi rahatsızlıklarda kullanılabileceğini anlattı.
Fakat propolisin kullanımında önerilen dozlara dikkat edilmesi gerekiyor.
Diyetisyen Akgün, "Bebeklerde 1 ila 5 damla, çocuklarda 5 ila 10 damla, yetişkinlerde ise günlük 20 damla kadar kullanılması öneriliyor" dedi.
Bal arıları arasında kafkas ırkı, propolis üretmeye en yatkın tür olarak biliniyor.
Haber: Sevda Türkyılmaz
Kamera: Yahya Ercan, Ümit Gültekin