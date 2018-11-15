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Eczane robotu ile raflarda ilaç arama dönemi tarih oluyor

Türk girişimcinin yüzde yüz yerli sermayeyle ürettiği eczane robotu, ilacı anında bulup eczacının önüne getiriyor.

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Stok sayımı, azalan ilaçların siparişi, ilaçların son kullanım tarihlerinin kontrolü... 

Bunların hepsini yapan eczacı robot. Yazılımı ise bir Türk girişimciye ait. Yüzde yüz yerli sermayeyle Türkiye'de üretildi.

2012'de kullanılmaya başlanan robot, bilgisayar yönlendirmesiyle çalışıyor. Eczacı, reçetedeki ilacı bilgisayara yazıyor. Dolapta bulunan robot, sepet aracılığıyla bilgisayardan komutu verilen ilacı toplayıp eczacının önüne getiriyor.

e-Reçete ile uyumlu bir sisteme sahip olan robot hem eczane içindeki lojistik sorunları çözüyor hem de hastalara yanlış ilaç verme problemini ortadan kaldırıyor.

Türkiye'de ilk kez Ankara'da kullanılan robotun geliştirilerek ihraç edilmesi hedefleniyor.

Haber: Aybüke Altınok

Kamera: Ümit Gültekin

Etiketler: yerli sermaye, eczane robotu, eczacı
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