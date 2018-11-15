Kelebek hastası küçük Elfida'nın okul özlemi sona erdi

İlköğretim eğitimini Harmandalı İlkokulu öğrencisi olarak evde eğitimle tamamlayan 11 yaşındaki kelebek hastası Elfida Gündüz, daha sonra Çiğli ilçesindeki Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt edildi ve 5-A sınıfı öğrencisi oldu.

Tiyatro kursuna da yazıldı

Bazı dersleri evde almaya devam eden Elfida, matematik gibi dersleri ise açılmayan parmaklarıyla yazı yazıp işlem yapamadığı için okulda akıllı tahta yardımıyla görmeye başladı.

Okulda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi hedeflenen Elfida, bir başka hayalini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nün tiyatro kursuna yazıldı.

"Mutluyum diğer çocuklar gibi"

Ali Şir Nevai Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerinin, başarısı ve derse katılımından memnun oldukları Elfida, yaşadığı zorlukları, umutları ve hayallerini anlattı.

"Okula gelmeyi çok istiyorum, burada arkadaşlarımlayım. Anlatılacak çok güzel şeyler var. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini okulda alıyorum. Dersleri de öğretmenlerimi de çok seviyorum.

Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar.

İstediğim iki şey var; biri otobüsle, dolmuşla değil arabayla sokağa çıkabilmek. Bizim bir arabamız yok ve babam beni bazen sırtında taşımak zorunda kalıyor. Diğeri de 'Elfida' adına bir şarkı yapan Haluk Levent ile tanışmak. Onun dışında mutluyum, diğer çocuklar gibi..."

"O çok zeki bir çocuk"

Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan anne Zülfiye Gündüz de sokağa çıkarken neyle karşılaşacaklarını çok iyi bilmediklerini, yine de çocuğunu eve kapatmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Önceleri sokaktaki bazı insanların bakışlarından rahatsız olduklarını, sonra bunu da aştıklarını anlatan anne Gündüz, "O çok zeki bir çocuk. Kendisiyle barışık. Tiyatro yapıyor, haftanın 5 günü ders alıyor. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz" dedi.

Tiyatro kursunun drama öğretmeni Anıl Devrim Özten de Elfida'nın çok güvenli bir şekilde sahneye çıktığını, iyi bir performans sergilediğini ve gruptaki diğer arkadaşlarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA