Down sendromlu garsonlar çalışmanın mutluluğunu yaşıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca uygulanan çalışmalar, engellilerin yaşam kalitesini artırdı.

Down sendromlu vatandaşların topluma kazandırılması amacıyla geçen yıl hazırlanan proje kapsamında, 4'ü genç kız 11 garson, 1 yıl boyunca sipariş alma, servis sunumu, el becerileri, masa temizleme, hijyen gibi konularda eğitim aldı.

Eğitimin ardından Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde açılan kafede istihdam edilen down sendromlu garsonlar, her gün servisle evlerinden alınarak vardiyalı sistemle günde 5 saat müşterilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyük heyecanla müşterilerin masalarına koşturan çalışanlar, bir yandan siparişleri yetiştiriyor diğer yandan da şarkı söyleyip konuklarıyla sohbet ediyor.

Kendilerini keşfediyorlar

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli kafe sorumlusu Çiğdem Özsürmeli, geçen yıl hazırladıkları proje kapsamında, bir yıl boyunca çeşitli eğitimler alan 16-38 yaşlarındaki 11 down sendromlu bireyin açılan kafede istihdam edildiğini belirtti.

Özsürmeli, "Burada çocuklarımızın öz güveni ve kendilerini keşfetme yeteneği oluştu. Mardin'de down sendromu hakkında farkındalık oluşturduk" dedi.

Müşterilerin de buradan büyük bir memnuniyetle ayrıldığını, bir defa gelenin, kafenin müdavimi olduğunu dile getiren Özsürmeli, "Müşterilerimiz memnun. Hatta bu memnuniyeti anı defterimize içlerinden gelen samimi duyguları yazıyorlar" diye konuştu.

Çalışanların, kafe sayesinde sosyal hayatlarının bir hayli değiştiğini ve geliştiğini vurgulayan Özsürmeli, bu kişilerin topluma aktif olarak kazanılmasının, ailelerin de psikolojik anlamda rahatlamalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine olanak sağladığını anlattı.

Vatandaşlardan Yeşim Keskin de boş vakitlerinde kafeye geldiğini, güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.

Down sendromlu bireyler için çok güzel bir alan oluşturulduğundan bahseden Keskin, şöyle konuştu:

"Sosyalleşmeleri, bizim onlarla vakit geçirmemiz açısından çok güzel bir ortam. Bu ortamı sağlayan ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları pastalar çok güzel. Çay servisimiz de çok güzel. Samimiyet, güler yüz, sıcak bir ortam var. Hiçbir kafede göremeyeceğiniz alakayı görüyorsunuz. Sıcak ortam samimiyet ve güler yüz görüyoruz. Perde arkasında da çok temiz ve titiz çalışıyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

"Çok mutluyum"

Down sendromlu 18 yaşındaki Semanur Güneri, bir yıl eğitim aldıktan sonra burada çalışmaya başladığını söyledi.

Kafede çok güzel vakit geçirdiğini belirten Güneri, "Çalışmak çok güzel. Ben çok mutluyum. Çay, kahve, pasta, salep yapıyorum. Pastayı müşteriler beğeniyor. En çok muzlu ve çilekli pasta seviyorlar. Onları getiriyorum" dedi.

16 yaşındaki Yumna Özdemir de kafede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Çay, kahve dağıtıyorum. Şarkı söylüyor eğleniyoruz. Güzel vakit geçiyoruz, herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA