Central Park'ın davetsiz misafiri Mandarin ördeği parkın maskotu oldu

ABD New York'ta kent merkezinde yer alan, gölleri ve yeşil alanıyla ünlü Central Park'ta son günlerde dikkat çekici bir unsur daha var.

Nasıl geldiği bilinmiyor

Normalde Doğu Asya bölgesinde yaşıyor ve rengarenk tüyleriyle görenlerde hayranlık uyandırıyor: Mandarin ördeği. Ördek, Central Park'ın davetsiz misafiri olarak ilk kez 10 Ekim'de fark edildi.

O günden bu yana parkın maskotu haline geldi o kadar ki parktaki varlığı "sıra dışı bir durum" olarak nitelendiriliyor. Turistlerin olduğu kadar New Yorkluların da dikkatini çekiyor.

Ördeği görmek isteyen öğrenciler için parka özel geziler düzenleniyor. Hem yerli hem de yabancı basın, görüntü ve fotoğraf alabilmek için parka akın ediyor.

Ördek, göletteki diğer kaz ve ördeklerle doğanın keyfini çıkarıyor.

Kuşun parka nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor. Kuşlarla ilgilenen kişiler ördeğin ya bir evden kaçtığını ya da çevredeki bir yerden parka uçtuğu görüşünde.

New York'ta evde ördek beslemek yasal değil.

Kaynak: AA, AFP