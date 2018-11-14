Soğuk Sivas caddelerinde yorganla gezdiler

Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düştüğü Sivas'ın işlek caddelerinde üzerilerine aldıkları yorgan ile dolaşan ve bunun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 genci, Belediye Başkanı Sami Aydın çaya davet etti.

Aydın, kendi sosyal medya hesabından da gençlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun, bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız" yorumunu yaptı.

‘Havası sert insanı mert Sivas’

Hem de yün yorgan

Gençler beni bulun bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız.. pic.twitter.com/mWkmIh1CEi — Sami Aydın (@mimarsamiaydin) 13 Kasım 2018

Çok sayıda vatandaş da Aydın'ın paylaşımının altına Sivas'ın soğuğuna yönelik yorumlar yaptı.

Gençlerin kentin caddelerinde üzerilerindeki yorgan ile dolaşması, hem yanlarındaki bir arkadaşları tarafından kaydedildi hem de Sivas Belediyesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA