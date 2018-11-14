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Soğuk Sivas caddelerinde yorganla gezdiler

Sivas'ta, yorganla dolaşıp soğuğa dikkat çeken gençlerin sosyal medyada bununla ilgili yaptığı paylaşım, Belediye Başkanı Sami Aydın ve çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

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Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düştüğü Sivas'ın işlek caddelerinde üzerilerine aldıkları yorgan ile dolaşan ve bunun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 genci, Belediye Başkanı Sami Aydın çaya davet etti.

Aydın, kendi sosyal medya hesabından da gençlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun, bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız" yorumunu yaptı.


Çok sayıda vatandaş da Aydın'ın paylaşımının altına Sivas'ın soğuğuna yönelik yorumlar yaptı.

Gençlerin kentin caddelerinde üzerilerindeki yorgan ile dolaşması, hem yanlarındaki bir arkadaşları tarafından kaydedildi hem de Sivas Belediyesinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Belediye Başkanı Sami Aydın
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