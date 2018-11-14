Ercişli soba ustası mesleğini yaşatmak istiyor

Çırak olarak başladığı sobacılıkta yaklaşık yarım asırdır ter döken 68 yaşındaki Yıldız, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

Tüm zorluklara ve ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan soba ustası Yıldız, Erciş Sanayi Sitesi'ndeki 120 metrekarelik dükkanında ürettiği soba ve kovaları satarak geçimini sağlıyor.

Mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarf eden Yıldız, kışın gelmesiyle ürettiği sobalara talebinde arttığını söyledi.

Eskiden bu sobaların çekiç ve tokmakla yapıldığını ancak günümüzde bu aletlerin yerini teknolojik makinelerin aldığını anlatan Yıldız, "Şimdi talebe göre 3 kişi çalışarak günde 50 soba, 300-400 kova üretebiliyoruz. Burada çırak kalmadı. Gençler bu işe ilgi göstermiyor. Eskiden 10 sobacı vardı şimdi bu sayı ikiye düştü" dedi.

Kaynak: AA