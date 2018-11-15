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Elazığ'da geleneksel yöntemlerle evde sabun üretiyorlar

Elazığ'da yaşayan Ayten Albayrak, babaevinde geleneksel yöntemle 80 çeşit sabun üretiyor. Babaannesinden öğrendiği sabun yapımı onun için ekmek kapısı oldu.

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Atadan kalma geleneksel yöntemleri kullanıyor, zeytinyağıyla 80 çeşit doğal sabun üretiyor.

Elazığ'da yaşayan Ayten Albayrak, evinin bir odasında geleneksel yöntemlerle sabun yapıyor.

Sabun Üreticisi Ayten Albayrak, "Babaannemden öğrendiğim sabun türlerimiz var. Bitkisel olarak yapıyorlardı. Eşime dedim ki böyle bir şeye kalkışalım, yapalım, ekmek paramızı ondan çıkartalım" dedi.

Aile geçimini sabundan sağlıyor

Ayten Albayrak, eşine de sabun yapımını öğretince aile geçimini sabundan sağlamaya başladı.

Çiftin ürettiği doğal sabunların vücut için çeşitli faydaları da var.

Ayten Albayrak, "Egzama, mantar, kaşıntı, sivilce, siyah leke, siyah noktaları gidermesi için, hassas ciltler için, problemli ciltler için meyan köküm var mesela. Papatya saç ciltleri için, Ardıç katranım var, o da egzama, mantar ve kaşıntı için" dedi.

Albayrak'ın ürettiği sabunların alıcıları şimdilik komşuları. Hedefi ise sabunlarının marka değeri alıp daha çok tanınması.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Elazığ, doğal sabun
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