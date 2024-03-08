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Yaşam
AA 08.03.2024 13:27

Atık şişelerden yaptığı objelerle kendi markasını kurdu

Genç kadın girişimci Tuğçe Uzgören Şahin, atık şişelerden, bardak, mumluk, vazo, küllük, kürdanlık yaparak, kendi markasını oluşturdu.

Atık şişelerden yaptığı objelerle kendi markasını kurdu
[Fotograf: AA]

Şahin, 12 yıl öğretmenlik hayatının ardından kendi işini kurma sürecini, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde anlattı.

Çocukluğundan beri atıkları dönüştürmeyi sevdiğini dile getiren Şahin, "Bu huyumu da annemden almışım. O da sokakta bulduğu atıkları dönüştürmeyi severdi. Dolayısıyla bu atık dönüştürme işi genlerime işlemiş gibi hissediyorum." dedi.

Şahin, anlaşmalı olduğu restoranlardan topladığı atık şişeleri dönüştürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadan bizi görenler de şişelerini getiriyor. Şişeleri dönüştürmeyi yaklaşık bir yıl önce iş haline getirsem de temelleri pandemi dönemine dayanıyor. Evden çıkan atık miktarı beni bu işe sürükledi diyebilirim. O dönem evden o kadar şişe çıkıyordu. Atıkları, yağdanlık ya da vazo olarak kullanmanın yeterli olmadığını gördüm. 'Bu şişelerle ne yapabilirim?' diye düşünürken, insanların hobi olarak şişeleri dönüştürüp, çeşitli objeler yaptıklarına şahit oldum."

Atık şişelerden yaptığı objelerle kendi markasını kurdu

"Yaklaşık 11 aydır markamı yönetiyorum"

Şahin, atık şişeleri dönüştürmeye ilk olarak hobi amaçlı başladığını vurgulayarak, "Öğretmenliği çok sevsem de kurumsal hayatı sorguladığım bir dönemden geçiyordum. O yüzden hobimi bir iş koluna dönüştürme cesaretini gösterdim. Eşim de bu anlamda bana çok destek oldu. Yaklaşık 11 aydır kendi markamı yönetiyorum. Satış, pazarlama ve atık dönüştürme sürecini yönetiyorum." dedi.

Anlaşmalı restoranlardan gelen şişeleri önce yıkadıklarını, sonra da 12 saat suda beklettiklerini dile getiren Şahin, steril hale geldiğinde atık şişelerin üzerindeki etiketleri kazıdıklarını söyledi.

"Bizim yaptığımız iş ileri dönüşüm olarak adlandırılıyor"

Şahin, temizlenen şişelerin kendi tasarımları doğrultusunda yeni objelere dönüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu iş aslında bir geri dönüşüm değil. Zira geri dönüşüm dediğinizde işin içine o materyali ham maddeye dönüştürmek giriyor. Camın erimesi lazım öyle bir durumda. Ancak bizim yaptığımız iş ileri dönüşüm olarak adlandırılıyor. İleri dönüşüm daha az enerjinin harcandığı ve var olan formu çok da bozmadan yapılan bir işlem. O yüzden atölyede soğuk cam denen işlem ve kesim yapıyoruz. Kesilen yerleri insanların güvenle kullanması için parlatma, cilalama, rodajlama işlemleri de uygulanıyor. Kesim ve rodajlama işleminin ardından atık şişeler, bardak, mumluk, vazo, küllük, kürdanlık, yumurtalık gibi ürünlere dönüşüyor."

Atık şişelerden yaptığı objelerle kendi markasını kurdu

"Sürdürülebilirliğinin önemli unsurlarından biri ileri dönüşüm"

İleri dönüşüm kavramının Türk kültürü içinde yüzyıllardır var olduğuna inandığını aktaran Şahin, "Bunun örnekleri çok fazla. Hepimiz ninelerimizin saksıya dönüştürdüğü yoğurt kaplarını biliyoruz. Kumaş parçalarından kilim yaptığına şahitlik etmişizdir. İleri dönüşüm dediğimiz kavram bu işte. Dünyanın sürdürülebilirliğinin en önemli unsurlarından birinin ileri dönüşüm olduğuna inanıyorum. Bu nedenle böyle bir işe başladım. Dilerim daha fazla insan ileri dönüşüm ürünleri tercih etmeye başlar." diye konuştu.

Şahin, girişimcilik için en önemli unsurun başlama cesaretini göstermek olduğunu vurgulayarak, "'Ben girişimci olacağım' diye ortaya çıkmak kolay değil ancak siz o yola çıkınca yardımcı olan birçok kurumla karşılaşıyorsunuz. Biraz araştırmacı biraz da yapacağınız işe güveniyor olmak gerekiyor. Girişim için yatırım önemli bir kısım ama işle ilgili araştırma yapmak da çok büyük önem taşıyor. Yaklaşık 11 ayda markam hedeflerimin çok ötesine bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"Atık ürünlerin de şık olabileceğine ikna edeceğimizi düşünüyorum"

Ürettiği cam objelerin satışının kendi internet sitesinin yanı sıra anlaşmalı olduğu mağazalarda ve alışveriş sitelerinde yapıldığını anlatan Şahin, gelecekte daha fazla kuruma ulaşabilmeyi hedeflediğini söyledi.

Şahin, böylece görünürlüğünün artacağını dile getirerek, "Hem de onlarla işbirliği yaparak daha çok atığı dönüştürebileceğiz. Görünürlüğümüz arttığı sürece insanları atık ürünlerin de çok şık olabileceğine ikna edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İdealleri uğruna çalıştığı için yoğun çalışmanın kendisini yormadığının vurgulayan Şahin, harcadığı her saniye işine bir yatırım olarak döndüğü için uzun saatler çalışmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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