Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara geçtiğimiz yıl ilk kez devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayrılacağını duyurmuştu. O kontenjanlar doldu. Şimdi öğrenme hevesiyle dolu binlerce kadın üniversitelerinde ilk yıllarını geçiriyor.

“Hayal kurmak için hiçbir yaş geç değildir"

Çocuklarının ısrarıyla üniversite sınavına giren 46 yaşındaki Ebru Kaptan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde okuyor.

YÖK’ün 34 yaş üzeri kadınlar için açtığı kontenjanla üniversiteye yerleştiğini belirten Kaptan eğitiminin yanı sıra organik tarım alanında çalışıyor ve coğrafi işaretli ürünler üretiyor. Hedefinin lisans eğitimini tamamlayarak coğrafi işaretli ürünleri tüm dünyaya tanıtmak olduğu belirten Kaptan şunları söyledi.

“Belli bir yaş üzerindeyseniz ikinci şansınız çok az oluyor bu hayatta. O yüzden 34 yaş üzeri bu kontenjanın verilmiş olan ikinci bir şans olduğunu düşünüyorum. Hayallerimizle ilgili. Özellikle kadınlar çok büyük bir avantaj için. Bu fırsatı kimsenin kaçırmamasını istiyorum. Yeniden gençlik yıllarıma döndüm ve beni çok mutlu etti. Hayal kurmak için hiçbir yaş geç değildir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için de hiçbir yaş geç değildir. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar ben tüm kadınların şu andan itibaren hayallerini gerçekleştirmek için adım atmalarını isterim."

“Kadınlar çok güçlü varlıklar”

Bir kamu kurumunda görev yapan Sermin Sapaz Ocaklı da bu kontenjanla öğrenciliğe dönen isimlerden biri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde okuyan Ocaklı, yıllar sonra üniversite okuma fikrinin çocuklarının büyümesi ve buna bağlı olarak sorumluluklarının azalmasıyla gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi.

“Buraya geçtiğimiz yıl sınava girdikten sonra YÖK'ün 34 yaş üzerindeki kadınlar için açtığı kontenjanla yerleştim. Gerçekten yeniden sıfırdan temiz bir sayfa gibi. Eşim ve çocuklarım da bunun çok olumlu karşıladı. Çocuklarınızı size bakışı daha farklı oluyor. Onlarla aynı şeylerden bahsediyorsunuz artık. Kadınlar çok güçlü varlıklar ve bunu bilgiyle donatabiliriz. Eğitim hayatına devam etmek isteyen her kadının bu programdan yararlanması gerekiyor. Bu bir fırsat bence.“

“Çocuklarıma örnek olmak istedim”

Meslek lisesi mezunu olan ve o dönem uygulanan kat sayı uygulamasından dolayı istediği bölüme yerleşemeyen Sevim Yücel de bugünlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik okuyor. 41 yaşında, 2 çocuk sahibi olan Yücel, çocuklarına örnek olmak için üniversiteye döndüğünü belirterek şunları söyledi:

Bir fakülteden mezunu olamamanın, bir meslek sahibi olamamanın eksikliğini hissetmeye başladım oğlum büyüdükçe. 34 yaş üstü kontenjan fayda sağladı bana. Bu sayede dört yıllık bir fakülte bitirme hayalim gerçek olacak. Çocuklarıma bir örnek olabilmek için başladım üniversiteye. İyi ki de yapmışım diyorum. Çok iyi geldi bana. Kadınların eğitim almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kadın anne figüründe ve insan yetiştiriyor ülkemize. Kadın ne kadar eğitimli, bilgili olursa o kadar kaliteli bir toplum olacağını düşünüyorum.

Kontenjandan nasıl faydalanılır?

Yükseköğretim Kurumu’nun geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığı kontenjandan faydalanmak isteyen kadınların üniversite sınavına girmesi, şartları sağlaması ve Aday Başvuru Formunda yer alan “34 yaş üstü kadın kontenjanlarından faydalanmak istiyorum” alanını işaretlemeleri gerekiyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl uygulanan bu özel kontenjanda 34 yaşını tamamlamış kadınlar için 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrılmıştı.