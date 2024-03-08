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Yaşam
AA 08.03.2024 10:32

Ambulans sürücüsü olarak başladığı 112'de 20 yılı geride bıraktı

Trabzon'da 20 yıl önce mesleğe ambulans sürücüsü olarak başlayan paramedik Zeynep Kırandı, acil sağlık çalışanlarının yetiştirilmesinde görev üstleniyor.

Ambulans sürücüsü olarak başladığı 112'de 20 yılı geride bıraktı
[Fotograf: AA]

Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan, 13 keskin virajın olduğu, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın bulunduğu Karadeniz'in dik ve engebeli yollarında direksiyon başına geçerek mesleğe ilk adımını atan Kırandı, hayat kurtarmak için zamanla yarıştı.

Aldığı ileri sürüş tekniği eğitimleriyle kendisini geliştiren Kırandı, toplamda 12 yıl sahada, 1 yıl da çağrı komuta merkezinde çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığının Trabzon Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezinde eğitmen olarak görev aldı.

Burada da yaklaşık 7 yıldır ileri sürüş tekniği ve simülasyon eğitimleri veren Kırandı, ambulansta çalışacak personeli tatbikatlarla göreve hazırlıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Araç kullanırken insanların gözü hep üzerimizdeydi"

Mesleğinin yanı sıra eğitime de hemşirelik alanında yüksek lisans yaparak devam eden üç çocuk annesi Zeynep Kırandı, göreve 2004'te Çaykara 112'de paramedik olarak başladığını söyledi.

İlk görevinin ambulans şoförlüğü olduğunu dile getiren Kırandı, aynı zamanda da arka kabinde bulunan hastaların bakımından sorumlu olduğunu ifade etti.

Kırandı, 20 yıl öncesinin Çaykara'sında 20'li yaşlarda bir kadının ambulans sürücülüğü yapmasının ilk başlarda hoş karşılanmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanların üzerinde bir ön yargı vardı. Beni sürücü koltuğunda gördüklerinde tedirgin olurlardı. Tabii bu bizim üzerimizde de ciddi baskı oluşturmuştu. Bir erkek araç kullanırken insanlar o kadar dikkat etmezler ama biz 4 kadın göreve başlamıştık. Araç kullanırken insanların gözü hep üzerimizdeydi. Çaykara'nın coğrafi koşulları da zaten çok zor. Dağlar, dik yamaçlar, kar, buz tabii ki zorluyordu ama bir süre sonra insanlar da bize alıştı, destek oldular. Araç sürücülüğü yaptığım 5 yıllık süre boyunca zorlandım ama güzel, keyifli de zamanlardı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Son 7 yıldır tam zamanlı eğitim biriminde çalışıyorum"

Sahada 12 yıl çalıştığını belirten Zeynep Kırandı, "Kısa bir dönem komuta kontrol merkezinde deneyimim oldu. Ardından eğitimcilik yapma kısmına geçtim. 112 eğitim biriminde modül eğitmeni ve ambulans sürüş teknikleri eğitmenliği yapmaya başladım. Son 7 yıldır da tam zamanlı olarak eğitim biriminde çalışıyorum." dedi.

Kırandı, acil sağlık çalışanlarının zorluklarla karşılaştığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"112 Acil çalışanları olarak çok zor grupla çalışıyoruz. Kişi ya kendi hasta ya da çok yakını hasta. O süreci yönetmek oldukça zor. Hızlı müdahale etmemiz, hızlı karar vermemiz gerekiyor. Bu anlamda zor bir meslek ama diğer taraftan da hem para kazanabildiğiniz hem de dua alabildiğiniz bir meslek. Manevi olarak doyuma ulaşabildiğiniz bir meslek. Ben de yaklaşık 20 yıldır bu işi çok severek yapıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ambulans şoförlüğünün zor olduğuna işaret eden Kırandı, "Bunu sahada yaşamış birisi olarak eğitimini vermek çok daha farklı bakış açısı kazandırıyor. Gelen arkadaşlarımızın nasıl zorluklarla çalıştığına eğitim birimindeki ben ve tüm eğitmen arkadaşlarım oldukça hakimiz." dedi.

Kırandı, ambulans sürücülüğünde kadınların başarı gösterdiğini dile getirerek, "Biz kadınlar her alanda olduğu gibi ambulans sürüşü alanında da çok başarılıyız. Çok farklı bakış açısı da kazandırdığını düşünüyoruz. Kesinlikle sayılarımızın yaygınlaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

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