Hayallerinin peşinden giden vali yardımcısının hedefi milli paraşütçü olmak

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2019 yılında kaymakam olarak göreve başlayan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı ilçelerinde görev yaptı.

Yaklaşık 5 aydır Artvin Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı.

Aldığı eğitimler sonrasında lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde 150 sorti ve 30 saate yakın uçuş gerçekleştirdi.

Şenoğlu, insanlara yardımcı olma ve hizmet etme düşüncesiyle kaymakamlık mesleğini seçtiğini söyledi.

Küçük yaşta memleketi Ordu'da Boztepe semalarında gördüğü rengarenk paraşütlerle tanıştığını anlatan Şenoğlu, o günden itibaren uçmak hayaliyle havacılığa olan ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Kurduğu hayalle birlikte havacılığa dair araştırmalar yapıp, kitaplar okuyup filmler izlediğini anlatan Şenoğlu, "Benim için en büyük engel sahip olduğum yükseklik korkusuydu. Bunu aşabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyordum." dedi.

Gökyüzü ile ilk buluşmasının Muğla'da kaymakamlık stajı yaptığı dönemde, Fethiye'de yaptığı tandem uçuşuyla gerçekleştiğini belirten Şenoğlu, o günden itibaren yamaç paraşütünün kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü dile getirdi.

Konya'da kaymakamlık yaptığı sürede uçuş eğitimleri aldığını ifade eden Şenoğlu, şöyle devam etti:

"Aldığım uçuş eğitimleri sonrasında lisanslarımı tamamladım. 4,5 yıldır aktif olarak uçuyorum. Dünya Hava Sporları Federasyonu lisanslı sporcusuyum. Denizli, Fethiye, Alanya, Eskişehir, Sinop, Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde uçuş gerçekleştirdim. Bunlardan benim için en anlamlısı rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun kurmuş olduğu ve kendisinin de aktif olarak uçmuş yaptığı Denizli Pamukkale'deki Dinamit Tepesi olmuştur. Yamaç paraşütü aktif ve profesyonel olarak gerçekleştirdiğim, kendimi geliştirmeyi, yarışmalara katılmayı ve milli sporcu olmayı hedeflediğim ana spor dalıdır."

Şenoğlu, mülki idare amiri olarak görev yaptığı illerde kadın bir yönetici olarak hep olumlu karşılandığını, vatandaşların kendisini kız kardeşleri, evlatları olarak görüp samimi yaklaşımlarda bulunduklarını kaydetti.

Şenoğlu, "Özellikle ziyaret ettiğimiz hanelerde, ziyaret ettiğimiz yerlerde kız çocuklarının, genç kızların hayran dolu bakışları ile karşılaşıyoruz. İnsanlarla yakın temas kurup onlara hizmet etmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Görev yaptığı her yerde havacılığa önem verdi

Kaymakamlığı döneminde çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmek adına farklı etkinliklere imza attığını belirten Şenoğlu, gençlerin havacılığa ilgisini arttırmak için yaptığı etkinliklerin kendisini en az uçmak kadar mutlu ettiğini kaydetti.

Görev yaptığı yerlerde gençlik haftası etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütünü tanıtmayı amaçlayan organizasyonlar düzenlediğini anlatan Şenoğlu, şunları söyledi:

"Bu etkinliklere bizzat kendim katılıyorum. Çocukları kuşandırıp paraşütün nasıl havalandırıldığına dair bilgiler veriyoruz, gösteriyoruz. Bu etkinliklerde çocukların heyecanlı bakışlarını, umutlu anlarını, mutluluk çığlıklarını gördükçe aklımda kafamda birçok daha farklı fikirler oluşuyor. Görev yaptığım her yerde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı ile saygı uçuşları gerçekleştirdik. Bunları da Artvin’de de gerçekleştirmeyi umut ediyorum."

Yamaç paraşütünün hem fiziki hem de zihinsel olarak dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Şenoğlu, "Yeri geliyor sırtımızdaki 12-15 kiloluk o yüklerle birlikte kalkış noktasına kadar yürümek durumunda kalıyoruz. Bazen saatlerce sıcağın altında sabırla uçuşa elverişli olacak rüzgarın gelmesini bekliyoruz Ancak ne olursa olsun bu spor benim için bir tutku. Gökyüzüyle buluşup tüm o sessizliğin içinde rüzgarın sesini duymak, kuşlar gibi süzülebilmek yeri doldurulamaz bir deneyim." diye konuştu.

Kadının toplumun ve yaşamın her alanında başarılı olabileceğine vurgu yapan Şenoğlu, "Bu vesileyle genç kızlarımızın, genç kadınlarımızın çocuklarımızın, emekçi kadınlarımızın, teyzelerimiz, annelerimiz meslek içeresindeki hemcinslerimin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Artık dünyada her alanda varız her işlerde yer alabiliyoruz. Aslanın dişisi de erkeği de aslandır. Dolayısıyla elimizi attığınız her yeri çiçek açtırır, her alanda da başarılı bireyler olarak yer alacağınız inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.