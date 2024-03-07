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Yaşam
AA 07.03.2024 10:19

Yaren leylek eşine kavuştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu ''dostluk hikayesi`yle tanınan `Yaren` leyleğin ardından eşi ''Nazlı''nın da gelmesiyle `Leylek köyü`ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.

Baharla birlikte tüm Türkiye'nin merakla beklediği Adem Amca ve Yaren Leylek’in kavuşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Türkiye’de gündem olan bu kavuşmanın ardından Yaren Leylek’in eşi de dün akşam saatlerinde yuvaya ulaştı.

Yaren leylek eşine kavuştu

Lüylek Köyü'nde 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek bu dostluğu ile gönüllere taht kurmuştu. Yaren her yıl göçten dönünce Eskikaraağaç’taki yuvasına konarak yazı bu köyde geçiriyor. Yaren her sabah balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte balığa gidiyor.

Yaren leylek eşine kavuştu

Her yıl göçten ilk önce Yaren gelirken bir kaç gün içinde eşi Nazlı’da onun yanına ulaşıyor.

Bu yılki kavuşmaları ise dün gerçekleşti. Karacabey Belediyesinin yarenleylek.com üzerinden açtığı canlı yayında Yaren’i ve eşini aynı anda görenler büyük mutluluk yaşadı.

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Yaren leylek eşine kavuştu
Yaren leylek eşine kavuştu
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