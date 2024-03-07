Yaren leylek eşine kavuştu

Baharla birlikte tüm Türkiye'nin merakla beklediği Adem Amca ve Yaren Leylek’in kavuşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Türkiye’de gündem olan bu kavuşmanın ardından Yaren Leylek’in eşi de dün akşam saatlerinde yuvaya ulaştı.

Lüylek Köyü'nde 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek bu dostluğu ile gönüllere taht kurmuştu. Yaren her yıl göçten dönünce Eskikaraağaç’taki yuvasına konarak yazı bu köyde geçiriyor. Yaren her sabah balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte balığa gidiyor.

Her yıl göçten ilk önce Yaren gelirken bir kaç gün içinde eşi Nazlı’da onun yanına ulaşıyor.

Bu yılki kavuşmaları ise dün gerçekleşti. Karacabey Belediyesinin yarenleylek.com üzerinden açtığı canlı yayında Yaren’i ve eşini aynı anda görenler büyük mutluluk yaşadı.