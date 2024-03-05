Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

Kamp programında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi tematik seminerlerin yanısıra okçuluk, matrak, müzik gibi sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca spor turnuvaları ve kültürel müzikal etkinlikler düzenlendi.

Programa Türkmeneli coğrafyasından, Musul, Telafer, Kerkük, Bağdat, Selahattin, Tuzhurmatu, Beşir, Erbil, Kifri ve Diyala'dan gençler katıldı.

YTB tarafından icra edilen Gençlik Kampı ile hem Irak Türkü gençlerin kendi aralarında iletişimin hem de Türkiye ile olan müşterek bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) eğitim ve kültür faaliyetlerinde gerçekleştirdiği birçok çalışma ile dünyanın dört bir yanındaki Türkler başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklarımıza hizmet götürüyor. Bu kapsamda gençlik kamplarından kültürel hareketlilik programlarına, eğitim desteklerinden kültürel aktivitelere, anma programlarından çeşitli yazım ve kitap çalışmalarına çok çeşitli çalışmalar YTB uhdesinde yürütülüyor.