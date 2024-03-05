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Yaşam
TRT Haber 05.03.2024 12:35

Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Mersin'de 150 Irak Türkü öğrencinin katılımıyla "Türkmeneli Kış Gençlik Kampı" düzenlendi.

Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

Kamp programında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi tematik seminerlerin yanısıra okçuluk, matrak, müzik gibi sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca spor turnuvaları ve kültürel müzikal etkinlikler düzenlendi. 

Programa Türkmeneli coğrafyasından, Musul, Telafer, Kerkük, Bağdat, Selahattin, Tuzhurmatu, Beşir, Erbil, Kifri ve Diyala'dan gençler katıldı.

Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

YTB tarafından icra edilen Gençlik Kampı ile hem Irak Türkü gençlerin kendi aralarında iletişimin hem de Türkiye ile olan müşterek bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) eğitim ve kültür faaliyetlerinde gerçekleştirdiği birçok çalışma ile dünyanın dört bir yanındaki Türkler başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklarımıza hizmet götürüyor. Bu kapsamda gençlik kamplarından kültürel hareketlilik programlarına, eğitim desteklerinden kültürel aktivitelere, anma programlarından çeşitli yazım ve kitap çalışmalarına çok çeşitli çalışmalar YTB uhdesinde yürütülüyor. 

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