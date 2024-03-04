Bağımlılıkla mücadelenin adresi: YEDAM

Bağımlılık tek başına mücadele edilmesi güç bir sorun. Alkol, tütün, madde, kumar ya da teknoloji… Türleri farklı olsa da toplumda pek çok bağımlı insan bulunuyor. Sorundan kurtulmaları içinse çoğunlukla profesyonel destek alınması gerekiyor. İşte Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tam da bu amaca hizmet ediyor.

107 merkezde hizmet veriyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesinde hizmet veren YEDAM, 2015’ten bu yana bağımlılıkla mücadele edenlerin yanında… YEDAM, bu mücadeleyi Türkiye’nin dört bir yanında ve hatta KKTC’de bulunan 107 merkeziyle sürdürüyor.

YEDAM’a Türkiye’nin neresinde olunursun olunsun tek bir telefonla ulaşmak mümkün. Öyle ki ücretsiz olarak ulaşılabilen 115 YEDAM Danışma Hattı, kurulduğundan bu yana 1 milyon 114 bin 106 çağrı aldı. Yine o günden bu yana 287 bin 372 görüşme yapıldı ve 115 bin 855 sosyal destek hizmeti verildi. Başvuranların 22 bin 240’ı madde ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenlerdi. Tütün ve sigara bağımlılığı için 16 bin 48 kişi başvururken kumar için 10 bin 511 ve teknoloji bağımlılığı için 2 bin 331 kişi destek istedi.

[Grafik: TRT Haber]

Bağımlıların yakınlarına da destek veriliyor

Peki YEDAM’da danışanlara nasıl bir hizmet veriliyor? Öncelikle YEDAM’da alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet görevlilerinden oluşan profesyonel bir ekip bulunuyor. Sadece bağımlı bireylere değil, yakınlarına da psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor. Üstelik tüm bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret de ödenmiyor.

YEDAM’a başvuran birinin ilk iş olarak bağımlılık türü ve derecesi saptanıyor. Ardından psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor. Kişi bağımlılığından arındırılsa bile iş bitmiyor. Bu kez zararlı alışkanlıklarına tekrar başlamaması için gerekli yöntemler konusunda bilgi veriliyor. Hatta ev ziyaretiyle gidişat takip ediliyor. Tabii tüm bunları yaparken mahremiyet ilkesi göz önünde bulundurularak danışanların verdiği bilgiler gizli tutuluyor.

Bununla da sınırlı kalmıyor YEDAM’ın verdiği destek… Tedavi gören danışanların boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal becerilerini geliştirmesi, hobi edinmesi hatta meslek edinmesi için kurulan atölyeler mevcut. Danışanların toplumsal hayata katılımlarını hedefleyen rehabilitasyon sürecinin bir parçası olan bu atölyelerden şimdiye dek 3 bin 687 kişi faydalandı.

Kimler YEDAM’a başvurabilir?

-Tütün bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek isteyenler

-Alkol kullanımı fazla olanlar

-Madde bağımlılığından arınma ve maddeyi bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler

-Yoğun internet kullanımına bağlı yaşamında sorunlar yaşayanlar

-Kumar bağımlılığı ile nasıl mücadele edeceğine dair bilgi sahibi olmak isteyenler