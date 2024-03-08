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Yaşam
TRT Haber 08.03.2024 15:03

Halkalı-Kapıkule hattının tek kadın makinisti

Güler Baran'ın çocukken geleceğe dair kurduğu hayallerde makinist koltuğunda oturmak vardı. Onun bu hayali 2019 yılında Marmaray ile gerçeğe dönüştü. Güler Baran şimdi Halkalı-Kapıkule arasında sefer yapan tren hattının tek kadın makinisti olarak çok sevdiği mesleğine devam ediyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Halkalı-Kapıkule arasında tek kadın makinist olan Güler Baran
çocukluk hayali olan mesleğini severek sürdürüyor.

Baran, geçmişte farklı meslekler yapsa da hayalinin peşinden gitmekten asla vazgeçmedi.

2019’da Marmaray'la başlayan mesleki yolculuğuna, bugün şehirler arası yük ve yolcu trenlerinde devam ediyor.

Halkalı-Kapıkule hattının tek kadın makinisti

"En çok tuvalet ihtiyacı zorluyor"

Çeşitli kurumsal firmalarda farklı meslek gruplarında da çalışan Güler Baran, masa başı işin kendisine göre olmadığını fark ettiğini söylüyor. 

Marmaray’ın açılması ile birlikte kadın istihdamının arttığının altını çiziyor.

Hayalindeki işi yapmasına rağmen bu mesleğin de çeşitli zorlukları olduğunu söylüyor.

“Bazen tuvalet ihtiyacınız olabiliyor. Makineden inip bir kilometre yürümek zorunda kalabiliyorsunuz. O esnada köpek saldırabiliyor. Yaban hayvanları ile karşılaşabiliyorsunuz. Bir kadın olarak beni en çok zorlayan şey bu.”

Halkalı-Kapıkule hattının tek kadın makinisti

“Sen yapamazsın” diyen çok oldu

“İnsanları bir noktadan başka bir noktaya taşımak çok farklı bir duygu” diyor Güler Baran.

Kadın olarak önyargılarla karşılaştığını ve karşılaşmaya devam ettiğini söylüyor: 

“Geldiğim bölgede el üzerinde tutuluyorum. İş arkadaşlarımın desteği manevi anlamda beni ayakta tutuyor. 'Sen yapamazsın. Arkanı dönüp bakmadan gideceksin. Buralar sana göre değil' diye çok söylediler. Ben TCDD’ye ve makinistliğe olan aşkımla bu tarz söylemleri yendim. Bu şekilde de devam edeceğim.”

Halkalı-Kapıkule hattının tek kadın makinisti

"Kendi ayaklarının üzerinde dursunlar"

Güler Baran bugün istediği mesleği yapsa da hayallerini büyütmeye devam ediyor.

“Marmaray benim için bir milat ama asıl hedefim yüksek hızlı trenin ilk kadın makinisti olarak tarihe geçebilmek” diyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de bir mesajı var: 

“Azimli olsunlar asla pes etmesinler. Evlilik, çocuk sahibi olmak güzel ama her şeyden önce onlara ayaklarının üzerlerinde durmayı tavsiye ederim. Ben başardım neden sıradakiler onlar olmasın.”

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