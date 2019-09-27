İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşların olası bir afet öncesi neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu bilinçlenmenin artması için de afet öncesi alınacak önlemler çok geç kalınmadan öğrenilmeli.

Yaşadığımız binalar güvenli mi?

Yaşadığımız, çalıştığımız veya bir şekilde içerisinde bulunduğumuz binalar...

Günlük hayatımızda bir sorun yaşamıyoruz ama olası bir afet durumunda bu binalar bizi koruyacak mı?

Muhtemel bir afette (deprem, sel, heyelan vb.) yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılar, riskli yapı olarak adlandırılıyor. Peki, riskli yapının tespit süreci nasıl işliyor?

Riskli yapı tespitinin aşamaları

Öncelikle vatandaşlar riskli yapı tespitini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.

Riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar için tıklayınız

Bu aşamada, maliklerden yani mal sahiplerinden birinin müracaatı gerekiyor. Müracaat için dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi yeterli.

Yapılan işlemler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor.

İl müdürlükleri raporları inceliyor, raporlarda eksik veya yanlış bilgilerin bulunması halinde raporları ilgilisine iade ediyor. Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüklerine iletiliyor.

Tapu müdürlüğünün riskli ilan ettiği binalara, 15 gün içerisinde itiraz edilebiliyor. İtirazları inceleyen teknik heyette ise 7 üye var. Bu üyelerin 4'ü üniversitelerden, 3'ü de Bakanlık teşkilatında görev yapan inşaat ve jeoloji/jeofizik mühendislerinden oluşuyor.

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların sahiplerine, 60 günden az olmamak kaydıyla süre veriliyor ve riskli yapıların yıktırılması isteniyor.

Daha sonra, riskli yapıların 60 günlük süre içerisinde yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol ediliyor. Eğer yapı sahipleri tarafından yıktırılmamışsa, yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildiriliyor.

Yapının sahibine 30 günlük ek süre veriliyor. Bu süre sonunda riskli yapı hala yıktırılmamışsa, yapıya verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetler durduruluyor. Ardından riskli yapıların boşaltılması, mülki amirler ve kolluk kuvveti desteğiyle yaptırılıyor.

Yıktırmanın masraflarından ise malikler hisseleri oranında sorumlu. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil ediliyor.

Riskli yapı yıkıldıktan sonra ne yapılır?

Riskli yapı belirlendi, yıkım kararı alındı. Peki, pay sahiplerini haklarını nasıl alacak?

Eğer sahipler arasında payların satışına oy birliği ile karar verilmemişse, lisanslı kurum veya kuruluşlar taşınmazların değerini belirliyor. Oy birliği ile anlaşma sağlanamaması durumda, sahip oldukları hisseler oranında paydaşların en az üçte ikisinin çoğunluğu ile karar veriliyor. Böylece yıkılan arsaya ne yapılacağı belli oluyor.

Alınan kararlar ve anlaşma şartları müdürlüğe bildiriliyor. Alınan karara katılmayan mal sahiplerinin arsa payları ise, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılıyor. Satış işlemleri bittikten sonra, uygulamaya geçiliyor.

Riskli yapısı yıkılan vatandaşlara yeni yapılacak konutlar için faiz desteği, kira yardımı, harç muafiyeti gibi kolaylıklar tanınıyor.

Kaynak: TRT Haber