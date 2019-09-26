Hem ülkemizde hem de dünyada koruma altında. Kum zambakları, Avrupa ve Türkiye'de en çok Akdeniz kıyılarında yetişiyor. Bu nadide bitki, Antalya'nın Demre ilçesinin Sülüklü Sahili'nde çiçek açtı.

Kumsalda boy gösteren 50 zambak, doğaseverleri sevindirdi. Yabancı turistler de kum zambağına büyük ilgi gösterdi.

Kum zambaklarını koparmak, soğanlarının yurt dışına çıkarmak yasak.

Zambaklara zarar veren kişilere 60 bin, kurumlara ise 300 bin lira para cezası kesiliyor.

Haber: Ahmet Acar