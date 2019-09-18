Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, aronyaya "süper meyve" unvanını verdi.

Aronyanın görüntüsü yaban mersini ve üzümü andırıyor. İlaçlama istemeyen aronyaya su ve toprak yetiyor. Yüksek verimli aronya bitkisi, kireçli topraklar hariç her yerde yetiştirilebiliyor. Aronyanın reçeli yapılabiliyor. Kek, pasta ve yoğurtlarda da kullanılabiliyor.

Atatürk Bahçe Bitkileri Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, aronya bitkisiyle ilgili, şunları söyledi:

"Antioksidan özelliğinden dolayı, sonbahar, kış ve ilkbaharda hemen her yaştaki insanın mutlaka düzenli olarak tüketmesi gereken bir meyve."

Verimi yüksek

Ana vatanı Kuzey Amerika olan meyve, Yalova iklimine uyum sağladı. Kısa sürede başarılı sonuçlar alındı.

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Yaklaşık 41 dekarda 23 çiftçimizle aronya üretimi gerçekleştirmekteyiz. 2019'da aronyayı bir adım daha ileri götürdük. Artık organik aronya üretmek üzere 10 çiftçimizle 20 dekar alanda kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla anlaşma yaptık" dedi.

Haber, kamera: Cem Mete Okur