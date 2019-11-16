Vatandaşlar, Finike ilçesinde sahilde fark ettikleri balinayı yetkililere bildirdi.

Bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler balinanın sol gözünde bir adet kanca tespit etti. Kanca, balinanın gözüne zarar vermeden çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan balina çevredekilerin de yardımı ile Akdeniz'in mavi sularına geri gönderildi.

Kaynak: TRT Haber