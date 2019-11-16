Yelken sporuna meraklı kadınların bir araya gelerek kurduğu "Deniz Cadıları" yelken takımı, denizin zorlu koşullarında gösterdikleri becerilerle göz doldururken, erkek takımlarıyla da kıyasıya mücadele ediyor.

İsmini Kuzey Avrupa ülkelerindeki deniz efsanelerinden alan Deniz Cadıları, efsaneye göre deniz kızları gibi güzellikleriyle büyüleyen değil, becerileriyle denizlere ve rüzgara hükmedebilen, denizcilere destek olan güçlü ve yetenekli kadınları simgeliyor.

[Fotoğraf: AA]

Deniz Cadıları, farklı meslek ve şehirlerden yelken meraklısı 7 kadının bir araya gelerek kurduğu bir takım.

Takım kaptanı Tuba Gencer, Serpil Çam, Nüket Palak, Tülin Erdoğdu, Banu Bayrak, Gökçeçiçek Satıcı Geçici, Özden Karaevli'den oluşan takımın, 9 yıldır denizlerde mücadele ettiğini anlattı.

Tekneleri olmadığını, yarışmaların yapıldığı bölgelerden temin ettikleri teknelerle yarıştıklarını belirten Gencer, yıllardır süren gönül beraberlikleri bulunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Erkeklerle aynı koşullarda mücadele ediyoruz"

Takımlarına kadın hareketi demeyi sevdiklerini ifade eden Gencer, "Amatör ruhla yönetilen bir takımız. Gergin ve huzursuz edici değil. Biz profesyonel sporcular değiliz. Her birimiz ayrı sektörlerde, ayrı çevrelerde, hatta ayrı illerdeyiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yelken sporundan bir kadın sınıfı olmadığını, ekiplerin karma ya da erkeklerden oluştuğunu anlatan Gencer, şöyle konuştu:

"Erkeklerle aynı koşullarda mücadele ediyoruz. Tüm üyelerimiz karma ekiplerde yer almıştır. Ancak bu ekiplerde size ne görev verilirse onu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben balon yelkende olmak istiyorum, ancak çok güç gerektirdiği düşünlen yerlerde kadınlara görev vermiyorlar. Her şeyi kendimizin yaptığı bir ekibimiz olsun istedik. Sert rüzgarda yelken halatı bir erkek tek başına çekebilir biz takımımızda bunu iki kadın olarak yapıyoruz. Hem üstesinden geliyoruz hem de bir işi yaparken 4 elimiz oluyor. Bu, yardımlaşmayı artırıyor. Zaten bu işin temeli takım olmaya, birlikte hareket etmeye dayanıyor."

[Fotoğraf: AA]

"Diğer takımlarla rekabet edebileceğimizi gösteriyoruz"

Deniz Cadıları takım üyesi yelken sporcusu ve hakemi Serpil Çam, uzun yıllardır Deniz Cadıları ile yarışlara katıldığını söyledi.

Yelken sporunu 7'den 70'e herkesin yapabileceğini ifade eden Çam, "Bu sporda bir kadın takımı denildiğinde aslında insanlar bir an durup düşünüyor. Biz bunun sadece kadınlarla da yapılabileceğini ve diğer takımlarla rekabet edebileceğimizi gösteriyoruz. Bu takımda bulunan bütün arkadaşlarım farklı şehirlerde yaşıyorlar, farklı mesleklere sahipler. Farklı yaş gruplarındalar. Biz yarıştan yarışa bir araya geliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Takım üyesi Tülin Erdoğdu ise yelken yapmanın ve yelkenli tekne ile yarışmanın farklı şeyler olduğunu ifade ederek, Deniz Cadıları'nın ilk girdiği yarışlarda zamanla tecrübe kazandığını ve Trofe olarak adlandırılan yarış serilerinde başarılı dereceler aldıklarını anlattı.

Ege ve Akdeniz’de yapılan birçok yelken yarışına katılan ve bu yarışlarda dereceler elde eden Deniz Cadıları, geçen haftalarda İstanbul Boğazı'nda yapılan "Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı"nı da başarıyla tamamladı.

Kaynak: AA