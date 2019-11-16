Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezindeki akademisyenlerin yaptığı çalışmayla Türkiye tarihinde yürürlüğe giren bütün deprem haritaları ve deprem yönetmelikleri bir araya getirildi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent Özmen, üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ile yoğun emek ve mesai harcayarak, 1028 sayfalık "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi" adlı kitabı hazırladıklarını söyledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş birçok belge, rapor ile yayından yararlanarak, Türkiye'nin deprem haritaları ve yönetmeliklerinin tarihini belgelediklerini belirten Özmen, bütün harita ile yönetmeliklerin Resmi Gazete, Bakanlar Kurulu kararları, cumhuriyet arşivi ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun arşivi taranarak elde edildiğini anlattı.

Özmen, kitapta Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe giren 1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritaları'na ulaşılabildiğini belirtti.

Depremle ilgili tüm bilgiler bu kitapta

Kitabın ekinde bir de CD verildiğini anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"CD ile binanın yapım tarihi girilerek hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiği, yerleşim biriminin adı yazılarak 1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996 tarihli deprem bölgeleri haritalarında hangi bölgeye düştüğü, il il deprem bölgeleri ve fay haritalarını inceleme, deprem terimleri sözlüğünde kelime arama, 1996, 1972, 1963, 1947 ve 1945 deprem bölgeleri haritaları ve Türkiye Diri Fay Haritası'nı kitabın ekinde verilen büyük boy harita üzerinde görme gibi depremle ilgili herkese faydalı olabilecek birçok bilgiye ulaşma mümkün hale getirildi. Bu çalışmayla değişik tarihlerde yapılmış konutların hangi derecedeki deprem bölgesinde olduğu ve hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiğini belirlemek. Geçmiş tarihli yönetmelik ve haritalarla ilgili inceleme ve çalışmalar yapabilmek."

"Hukuki sorunları çözmede önemli bir işleve sahip olacak"

Doç Dr. Özmen, kitabın, deprem sonrası gerek inşaat yapımcıları gerekse yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında yaşanan hukuki sorunları çözmede önemli bir işleve sahip olacağının düşünüldüğünü ifade etti.

17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi depremi sonrası, önceki yıllarda uygulanan resmi deprem haritaları ve yönetmeliklere ulaşılamamasından dolayı inşaat yapımcıları, yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında yaşanan hukuki sorunların çözülemediğini anımsatan Özmen, artık bu kitap ve CD ile olası bir depremde yıkılmış veya yıkılacak binanın o tarihte yürürlükte bulunan haritaya göre hangi dereceli deprem bölgesinde olduğu ve binanın hangi tarihli resmi deprem yönetmeliğine tabi olduğunun kolaylıkla öğrenilebilir duruma getirildiğini söyledi.

Kaynak: AA